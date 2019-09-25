Спасатели Петрозаводска работали на месте утечки дизельного топлива

Дизельное топливо из автомобиля вытекло на асфальт, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 10.49 на ул. Новосулажгорской, 20 служба спасения в составе 4 человек оказала помощь населению. Спасателей вызвали из-за утечки дизельного топлива из автомобиля.



Проводились работы по смыву горючей жидкости с дорожного полотна.

Никто не пострадал.