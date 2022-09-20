Спасатели предупреждают жителей Карелии о штормовой погоде на Ладоге

Представители ГИМС предупредили водителей судов об опасности Ладожского озера в осенний период.

Сотрудники ГИМС Питкяранты обратились к судоводителям. Спасатели просят их быть осторожными в условиях опасной осенней погоды на Ладоге.

«Сентябрь месяц — это начало штормовых погод на Ладожском озере. Температура воды падает, маневренность маломерного судна снижается. Поэтому, прежде чем выйти на водоём, посмотрите сводку погоды, проверьте оснащенность судна, убедитесь в исправности индивидуальных спасательных средств. Мобильный телефон должен быть заряжен. При возникновении чрезвычайной ситуации не паникуйте, старайтесь все делать обдуманно. По возможности вызывайте спасателей», — говорится в сообщении.

Ранее спасатели рассказали об опасности осенней Ладоги.