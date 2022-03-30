Спасатели пришли на помощь детям, оказавшимся в перевернувшемся автобусе на трассе в Карелии

В региональном управлении МЧС рассказали подробности спасательной операции в Пудожском районе Карели, где перевернулся автобус с 19 детьми.

Как сообщили в МЧС Карелии, в пятницу, 1 апреля, в 17:15 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района (6 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (опрокидывание автобуса в кювет).

Происшествие произошло в Пудожском районе на 365 км автодороги 86К-287 «Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож».

Напомним, как сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, после серьезного ДТП с автобусом в Пудожском районе Карелии, в Медвежьегорскую ЦРБ отправлены 4 ребёнка, у троих их них диагностировали черепно-мозговую травму. 8 детей, после обследования бригадой врачей, в медицинской помощи не нуждаются. Они размещены в гостинице Пудожа. 7 детей имеют травматические повреждения (ушибы, ссадины). Возраст детей 9-14 лет. Взрослые за медицинской помощью не обращались.

Напомним, как ранее сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, в аварию попал автобус, который перевозил, по предварительным данным, 19 детей — жителей Архангельской области. Ребята возвращались с соревнований из Кондопоги. Автобус перевернулся на трассе в Подожком районе.