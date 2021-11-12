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Спасатели призывают жителей Карелии держаться подальше от опасного льда и беречь детей

Новости. Общество
07:15, 16 Ноября 2021
фото: © Столица на Онего

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В Костомукше спасатели сообщают, что лед на водоемах тонкий и опасный: приближаться к нему нельзя.

В Костомукше спасатели призывают жителей быть осторожными вблизи водоемов, которые покрываются тонким льдом. Их территория опасна для детей. Об этом спасатели сообщили в соцсети.

«На окружающих город Костомукшу водоёмах начался ледостав. В связи с резко меняющейся температурой воздуха процесс ледостава растянут по времени и образующийся у берега лёд непрочен и ненадёжен!», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают родителей беречь детей, которые могут во время прогулки провалиться под лед местных водоемов.

«Школьники города могут после уроков добраться до берега озера и устроить опасные игры в районе „пляжа“ и по побережью до Гипроруды. По пути в Контокки пирс и место кормления птиц могут быть весьма привлекательны для опасных игр!», — заявляют спасатели.

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