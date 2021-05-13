Спасатели рассказали, чем закончилась история с мужчиной, который в Петрозаводске не мог выбраться из реки

Сегодня днем мужчина не мог выбраться из сильного потока реки Лососинки на набережной Ла-Рошель – спасатели выезжали на помощь.

Ранее в пресс-службе МЧС Карелии сообщили, что сегодня около 11.00 на пульт пожарной спасательной службы поступило сообщение, что на набережной Ла-Рошель в реке Лососинка находится мужчина и не может выбраться на берег из-за сильного течения.

Спасатели выехали на место вызова, а по прибытии узнали, что в районе моста на Мерецкова мужчине удалось справиться с течением и самостоятельно доплыть до берега.

По словам очевидцем, мужчина вышел на берег и ушел в неизвестном направлении. Медицинской помощи ему не оказывалось.