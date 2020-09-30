Спасатели в Карелии достали девочку, застрявшую между веток дерева

В Сегеже маленькая девочка застряла между веток дерева, потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 30 сентября, в 18.50 на пульт спасательной службы Сегежи поступил звонок с просьбой о помощи.

Девочка-дошкольница во время игры застряла ногой в дереве и не смогла самостоятельно освободиться.

Прибывшие к месту вызова спасатели, используя специнструмент, отжали ветки дерева и освободили девочку.

По словам спасателей, госпитализация ребенку не потребовалась, все обошлось без тяжелых последствий.