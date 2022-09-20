Спасатели в Карелии достали пострадавших из перевернувшейся в кювет машины

В Муезерском районе автомобиль упал на крышу в кювет, есть пострадавшие.

Как сообщается в паблике пожарно-спасательного подразделения Костомукши, сегодня ранним утром, 6 октября в 5.12, в Муезерском районе атомобиль съехал с дороги о перевернулся в кювете на крышу.

В результате ДТП травмы получили пассажирки автомобиля, им была оказана медицинская помощь работниками скорой помощи Межрайонной больницы №1.

Автомобиль получил механические повреждения.

ГИБДД Карелии пока никак не комментирует ДТП.