Спасатели вывели из леса 90-летнего дедушку, заблудившегося во время «тихой охоты» в Карелии

За два дня спасатели в Карелии помогли выйти из леса четверым заблудившимся грибникам.

По сообщению Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 18 августа в 15 км от Лахденпохья заблудился мужчина 1979 года рождения. Он отправился за грибами и пропал. На вызов выехал сортавальский поисково-спасательный отряд. Мужчина вышел на звук СГУ.

На следующий день помощь спасателей понадобилась двум 48-летним женщинам в Сортавальском районе. Они заблудились при сборе грибов в лесу у поселка Лахденкюля. Сотрудники сортавальского поисково-спасательного отряда нашли женщин живыми и вывели из леса.

В этот же день острове Риеккалансаари в Ладожском озере (залив Катерлакс) заблудился пожилой мужчина 1930 года рождения. Незадачливого грибника нашли, спасли и передали родственникам.

Ранее сообщалось, в Карелии женщина с маленькими детьми потерялась ночью в лесу.