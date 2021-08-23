В Карелии женщина с маленькими детьми потерялась ночью в лесу

Женщина с тремя маленькими детьми заблудилась, собирая грибы, и провела ночь в лесу в Пряжинском районе, сообщили в МВД Карелии.

Поздним вечером 24 августа в дежурную часть полиции Пряжинского района поступило тревожное сообщение. Жительница одного из поселков ушла на прогулку в лес с тремя маленькими детьми и не вернулась домой. В полицию об этом сообщила ее родственница.

«Старшая дочь пропавшей женщины сообщила нам, что мать обычно гуляет с коляской вдоль леса по привычному маршруту, — рассказал один из сотрудников МВД участвовавший в поисках. — В последний раз она звонила около восьми вечера и указала примерное местонахождение. Туда незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа».

Однако поиск ничего не принес. Весь личный состав отделения полиции был поднят по тревоге, к поиску подключились сотрудники МЧС, карельские поисковики и местные жители. Всю ночь полицейские обходили местность, и только около семи часов утра они обнаружили и вывели из леса женщину и детей.

«К счастью, все закончилось благополучно, — отметил один из участников поисковой операции. — Все живы, здоровы, и это главное».

Как рассказала сама героиня истории, она собирала грибы и сбилась с пути. Поначалу женщина пыталась отыскать дорогу, но сделать это в сумерках оказалось непросто, к тому же у нее разрядился телефон. Тогда, чтобы не уйти от дома ещё дальше, она решила остановиться на ночлег: закутала старшего сына и малышей в одеяла и другие вещи, которые оказались в коляске, и уложила спать.

Ночью она услышала голоса и звук сирены, поняла, что их ищут, но идти не могла и ждала помощи на месте стоянки. Сейчас дети доставлены в больницу для медицинского наблюдения, их жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего проводится проверка.