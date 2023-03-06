Спасатели вывезли 83 рыбака с оторвавшейся льдины в соседнем с Карелией регионе

Завершена операция по спасению рыбаков со льда Финского залива в Ленобласти.
В среду, 8 марта, в 14.27 завершена спасательная операция в Ломоносовском районе Ленинградской области. 8 марта мужчин вывозили судна на воздушной подушке и вертолет, пишет портал 47news.ru.
С дрейфующих льдин спасены 83 человека. Вывозили их в том числе вертолетом.
Ранее мы сообщали, что сигнал о происшествии у Шепелевского маяка в Лебяженском поселении поступил в экстренные службы в 09.45. По информации МЧС, от берега откололись две льдины с несколькими десятками человек, все они - любители зимнего лова.
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