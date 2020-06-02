890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии обсудит с губернаторами Скандинавии "перезагрузку экономики" 5
02.06.2020 16:44
Меня таскали по лестнице за волосы: девять сообщений поступило в полицию из-за драки в подъезде дома в Петрозаводске 17
02.06.2020 15:03
В Петрозаводске продолжают благоустраивать газоны (ФОТО) 4
02.06.2020 17:40
Молодая женщина, пытавшаяся обокрасть гипермаркет Петрозаводска, предстанет перед судом
02.06.2020 17:20
"Мы научимся его побеждать"  5
02.06.2020 14:23

Спасение от бедности: как Москва планирует помогать Карелии

Новости. Экономика
12:23, 03 Июня 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин
Загрузка...

Карелия на правах одного из отстающих регионов страны получила собственную программу развития с 2020 по 2024 год: как федеральные власти планируют спасать республику.

Правительство России в апреле утвердило индивидуальную программу развития Карелии на 2020-2024 годы, которая должна помочь субъекту выправить свое непростое экономическое положение. Соответствующее распоряжение подписал председатель федерального правительства Михаил Мишустин.

Напомним, ранее сообщалось, что федеральные власти планировали в период с 2020 по 2024 г.г. выделять ежегодно по пять миллиардов рублей самым неблагополучным регионам страны, куда вошла и Карелия.

Документ, копия которого имеется в распоряжении редакции, крайне негативно характеризует уровень социально-экономического развития региона и предлагает ряд мер для возможного исправления ситуации.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии"

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
28.05.2020, 16:00
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек
28.05.2020, 13:02
Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Аналитика

02.06.2020 14:23
Обществоведение
"Мы научимся его побеждать"  5
Провели целый день с министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым и узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 24
29.05.2020 15:57
"Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи"
29.05.2020 15:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»