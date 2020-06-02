Спасение от бедности: как Москва планирует помогать Карелии

Карелия на правах одного из отстающих регионов страны получила собственную программу развития с 2020 по 2024 год: как федеральные власти планируют спасать республику.

Правительство России в апреле утвердило индивидуальную программу развития Карелии на 2020-2024 годы, которая должна помочь субъекту выправить свое непростое экономическое положение. Соответствующее распоряжение подписал председатель федерального правительства Михаил Мишустин.

Напомним, ранее сообщалось, что федеральные власти планировали в период с 2020 по 2024 г.г. выделять ежегодно по пять миллиардов рублей самым неблагополучным регионам страны, куда вошла и Карелия.

Документ, копия которого имеется в распоряжении редакции, крайне негативно характеризует уровень социально-экономического развития региона и предлагает ряд мер для возможного исправления ситуации.

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