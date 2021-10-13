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Спасенную жителем Петрозаводска сову вылечили и отпустили на волю (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:25, 13 Октября 2021
фото: кадр из видео

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Волонтеры вылечили и отпустили в естественные условия ястребиную сову, спасенную жителем Петрозаводска.

Напомним, в середине сентября петрозаводчанин спас возле своего дома в Соломенном ястребиную сову — хищник лежал в кустах, спасаясь от ворон. Выяснилось, что у совы повреждено крыло и она не может взлететь.

Волонтеры фонда «Центр реабилитации и реинтродукции диких животных „Сирин“» в Санкт-Петербурге вылечили раненую сову. После реабилитации, необходимой для восстановления ночного хищника, ястребиная сова была возвращена в естественную среду обитания.

На видео запечатлен момент возвращения хищника на волю. Сова была выпущена в темноте, чтобы избежать опасной для нее ситуации. Дикая птица вернулась в свою естественную среду благодаря неравнодушным людям, принявшим участие в ее судьбе.

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