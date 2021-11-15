«Спасибо за человечность»: глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил волонтеров с праздником (ВИДЕО)

В День волонтера Артур Парфенчиков сказал теплые слова тем, кто бескорыстно приходит на помощь в трудные минуты.

Сегодня, в День волонтера, глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети поздравил всех причастных к этому празднику.

Глава Карелии отметил, что этот год еще раз доказал, что мы вместе можем преодолеть любые невзгоды: и пандемию, и лесные пожары.

"И сегодня я еще раз говорю спасибо всем, кто не остался в стороне, по зову сердца пришел на выручку, тем, кто бескорыстно дарит тепло и заботу одиноким, тяжело больным, помогает нашим врачам, социальным службам. Дорогие добровольцы, благодарю вас за помощь, мужество, человечность и сострадание», - написал Артур Парфенчиков.