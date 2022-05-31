«Спасибо за чуткость»: Заключенные колоний Карелии написали начальникам письма с благодарностями

В преддверии профессионального праздника сотрудники воспитательной службы УФСИН Карелии сделали подборку из писем со словами благодарности от осужденных и их родственников, адресованных начальникам отрядов в разные годы.

Как отметили в УФСИН Карелии, начальники отрядов решают очень важные задачи по воспитанию и ресоциализации осуждённых.

На них возложена большая нагрузка и ответственность в работе непосредственно с осуждёнными. И это требует от каждого из них высокой нравственности и интеллекта, крепости духа, постоянного совершенствования профессионального мастерства и приумножения лучших традиций предшествующих поколений.

В письмах осужденных звучат слова благодарности: «Спасибо за чуткость и внимательность», «Спасибо Вам, за то, что поддержали в трудную минуту», «Спасибо за то, что дали возможность заниматься музыкой» и другие.