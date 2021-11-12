«Спасибо за отзывчивость»: Артур Парфенчиков поздравил главного терапевта Карелии Наталью Везикову в днем рождения

Глава Карелии сказал теплые слова Наталье Везиковой, поблагодарив за профессионализм и отзывчивость.

«Поздравляю с днём рождения главного терапевта Карелии, заведующую кафедрой госпитальной терапии Петрозаводского госуниверситета Наталью Николаевну Везикову!» - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

Глава отметил, что труд врача бесценен, и мы это особенно ощущаем сейчас, в период пандемии коронавируса.

Наталья Николаевна вместе со своими коллегами в буквальном смысле слова ежедневно находится на посту, консультирует коллег в районных больницах, помогает в лечении сложных пациентов. При этом она успевает активно работать и в общественной сфере, участвует во многих наших прямых линиях, теле- и радиопроектах о здоровье, много общается напрямую с земляками в соцсетях.

«Уважаемая Наталья Николаевна! Спасибо Вам за профессионализм и отзывчивость! Доброго здоровья, сил, энергии и гармонии во всём!» - сказал глава Карелии.