Спектакль Национального театра Карелии удостоен премии "Арлекин"

Национального театра Карелии удостоен Российской российской театральной премии "Арлекин" за лучший актерский ансамбль.

Премию получил спектакль "Сказ о попе и о работнике его балде". Имена победителей: Анастасия Айтман, Лада Гладкобородова, Ольга Портретова, Андрей Шошкин, Ксения Ширякина, Глеб Германов. Режиссер - Вячеслав Поляков, художник - Егор Кукушкин.

В спектакле "Сказка о Попе и о работнике его Балде" школьники увидят на сцене самих себя, читающих А.С. Пушкина по-новому, а главное – добровольно и от души. Кто сказал, что Пушкин это скучно? Шесть музыкально-бесшабашных артистов Национального театра Карелии докажут обратное и перевернут ваше представление о "солнце русской поэзии", оставив при этом в полной неприкосновенности текст его сказки.

Без нравоучений и излишней патетики театр говорит со школьниками на языке Пушкина, который, оказывается, настолько прост и понятен, что в это сложно поверить. Но все сомнения исчезнут, если после спектакля вы просто откроете книжку и начнёте читать знакомые с детства строки "Жил-был поп, толоконный лоб…".

Фестиваль "Арлекин" проходил в Петербурге в пятнадцатый раз и собрал обширную программу из конкурсных и внеконкурсных спектаклей, мастер-классов, лабораторий и презентаций нетрадиционных театральных пространств.