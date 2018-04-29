Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
16:37, 29 Апреля 2018

Спектакль Национального театра Карелии удостоен премии "Арлекин"

По теме

ВИДЕО: Очень красивый фильм про медведей можно будет посмотреть сегодня в Петрозаводске
29.04.18 11:53
Музей "Кижи" приглашает на лекцию о ходе реставрации Преображенской церкви
28.04.18 15:42
Максим Мазуровский стал певцом и начал гастрольную деятельность
28.04.18 13:07
Все новости
Загрузка...

Национального театра Карелии удостоен Российской российской театральной премии "Арлекин" за лучший актерский ансамбль.

Премию получил спектакль "Сказ о попе и о работнике его балде". Имена победителей: Анастасия Айтман, Лада Гладкобородова, Ольга Портретова, Андрей Шошкин, Ксения Ширякина, Глеб Германов. Режиссер - Вячеслав Поляков, художник - Егор Кукушкин.

В спектакле "Сказка о Попе и о работнике его Балде" школьники увидят на сцене самих себя, читающих А.С. Пушкина по-новому, а главное – добровольно и от души. Кто сказал, что Пушкин это скучно? Шесть музыкально-бесшабашных артистов Национального театра Карелии докажут обратное и перевернут ваше представление о "солнце русской поэзии", оставив при этом в полной неприкосновенности текст его сказки.

Без нравоучений и излишней патетики театр говорит со школьниками на языке Пушкина, который, оказывается, настолько прост и понятен, что в это сложно поверить. Но все сомнения исчезнут, если после спектакля вы просто откроете книжку и начнёте читать знакомые с детства строки "Жил-был поп, толоконный лоб…".

Фестиваль "Арлекин" проходил в Петербурге в пятнадцатый раз и собрал обширную программу из конкурсных и внеконкурсных спектаклей, мастер-классов, лабораторий и презентаций нетрадиционных театральных пространств.

По теме

ВИДЕО: Очень красивый фильм про медведей можно будет посмотреть сегодня в Петрозаводске
29.04.18 11:53
Музей "Кижи" приглашает на лекцию о ходе реставрации Преображенской церкви
28.04.18 15:42
Максим Мазуровский стал певцом и начал гастрольную деятельность
28.04.18 13:07
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2018, 13:55
ФОТО: Водителей в Карелии предупреждают о смертельно опасной дороге
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
24.04.2018, 13:53
Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека
27.04.2018, 11:33
Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии
24.04.2018, 13:27
Алиханов выиграл суд по правам человека

Аналитика

28.04.2018 11:44
Обществоведение
Офтальмология едет в районы
Специалисты Офтальмологического центра Карелии выедут в районы для оказания консультативной помощи жителям отдаленных уголков республики.
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 1
27.04.2018 14:33
Век работы для города и горожан 1
27.04.2018 12:54
"А о детях вы подумали?" 4
26.04.2018 11:23
Алиханов выиграл суд по правам человека 4
24.04.2018 13:27
Вся аналитика

Чтиво

28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Щас спою! 4
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
архив чтиво

Медиа

Столетие Петрозаводского городского Совета
26.04.2018 16:44
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»