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Спектакль Театра кукол Карелии номинирован на "Золотую маску"

Новости. Культура
18:40, 20 Ноября 2020
фото: © Юлия Утышева
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Спектакль Театра кукол Карелии "О рыбаке и рыбке" режиссера Яны Туминой стал номинантом премии во всех четырех номинациях, сообщили в Минкультуры республики.

20 ноября был объявлен список номинантов Высшей национальной театральной премии "Золотая маска" 2020/2021 годов.

Спектакль "О рыбаке и рыбке" номинирован на Высшую национальную театральную премию "Золотая маска" во всех четырех номинациях, предусмотренных для спектаклей театров кукол: "Куклы/Лучший спектакль", "Куклы/Работа режиссера" – Яна Тумина, "Куклы/Работа художника" – Кира Камалидинова и Анис Кронидова, "Куклы/Работа актера" – заслуженная артистка Карелии Марина Збуржинская, исполнительница роли Старухи.

Театр кукол Карелии весной 2021 года будет представлять на "Золотой маске" театральное искусство республики уже в пятый раз. В предыдущие годы на премию во всех возможных номинациях были номинированы спектакли "Золоченые лбы" Алексея Смирнова (2007), "Собачья сказка" Натальи Пахомовой (2009), "Железо" Бориса Константинова и Виктора Антонова (2016) и "Сад" Александра Янушкевича (2019). Лауреатами "Золотой маски" стали спектакли "Золоченые лбы" в номинации "Куклы/Работа актера" – заслуженная артистка России Любовь Бирюкова и "Железо" в номинации "Куклы/Работа художника – художник спектакля Виктор Антонов.

Премьера спектакля "О рыбаке и рыбке" Яны Туминой состоялась 24 ноября 2019 года. Несмотря на сложный сезон, появление постановки стало событием российского масштаба. Уже в начале этого сезона спектакль "О рыбаке и рыбке" успешно выступил на нескольких театральных форумах, привез театральные награды, а также был удостоен премии правительства Российской Федерации как лучший спектакль по русской классике.

Ранее спектакль Музыкального театра Карелии попал в лонг-лист "Золотой Маски".

 

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