Спектакль Театра кукол Карелии завоевал две награды на международном фестивале

Спектакль «Kalevala.RUны» получил два диплома на фестивале «Белгородская забава», сообщили в Минкультуры Карелии.

Постановку режиссера Олега Жюгжды «Kalevala.RUны» Театр кукол Карелии показал в Белгороде в рамках IX Международного фестиваля театров кукол «Белгородская забава». На закрытии театр получил два диплома.

Так, артист Театра кукол Карелии Олег Романов за роль Вяйнемёйнена получил диплом «Лучшая актерская работа». Кроме того, «Kalevala.RUны» был признан лучшим в номинации «Лучшая работа художника»: дипломом отмечена работа художника-постановщика спектакля Ларисы Микиной-Прободяк.

Спектакль «Kalevala.RUны» поставлен в 2019 году, и это его первый выезд на международный фестиваль. Режиссер спектакля – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда, художник – Лариса Микина-Прободяк, композитор – Павел Кондрусевич, хореограф – Александр Козин.

Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава» прошел с 30 сентября по 5 октября и собрал 19 театральных коллективов с 31 спектаклем из России, Беларуси и Турции. Тема фестиваля этого года «Классики – современникам».