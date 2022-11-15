Спектакль в духе подросткового стендапа на международный фестиваль привезет театр из Карелии

Труппа «Творческой мастерской» отправляется на фестиваль «Мост дружбы», сообщили в Минкульте Карелии.

Театр «Творческая мастерская» едет на XIX международный фестиваль русских театров национальных республик России и зарубежных стран «Мост дружбы».



Актеры театра драмы Карелии покажут спектакль «1/101» на площадке академического русского театра драмы им. Г. Константинова.



Спектакль «1/101» поставлен по прозе молодой писательницы Аси Петровой «Волки на парашютах». Жанр постановки заявлен его авторами Александром Баркаром и Миррой Трубниковой как «рассказы о подростках, которые ни с кем не хотят говорить».



Фестиваль «Мост дружбы» – один из старейших в России. Он проходит с 20 по 29 ноября в Йошкар-Оле. «Творческая мастерская» принимает участие в фестивале в третий раз.



В прошлом году фестивальная публика увидела драму «Матренин двор» по одноименному рассказу А. Солженицына в постановке Александра Побережного-Береговского.



В 2020 году зрители Йошкар-Олы познакомились с творчеством театра драмы Карелии заочно: показ спектакля «Васса» по пьесе М. Горького прошел в онлайн-формате. В этом сезоне в фестивале также примут участие театры из Йошкар-Олы, Махачкалы, Казани, Чебоксар, Грозного, Майкопа и Уфы.