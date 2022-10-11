Спектакли Музыкального театра Карелии попали в число лучших по версии «Золотой маски»

Спектакли «Алиса» и «Паяцы» Музыкального театра Карелии отмечены жюри национальной премии «Золотая маска».

Опера Леонкавалло «Паяцы» в постановке Анны Осипенко номинирована на Национальную театральную премию «Золотая маска» в шести номинациях: лучший спектакль; лучшая работа режиссера (Анна Осипенко); лучшая женская роль (Дарья Батова); лучшая мужская роль (Павел Назаров); работа художника (Мария Лукка, Александр Мохов) и работа художника по свету (Стас Свистунович), рассказали в Музыкальном театре.

Премьера оперы «Паяцы» состоялась в театре в марте 2022 года и сразу была отмечена критиками за яркость художественного языка, сложность рисунка ролей, новаторские постановочные приемы. Теперь спектакль, отмеченный сразу в шести номинациях, весной поедет в Москву на фестиваль «Золотая маска». Итоги этого престижного театрального конкурса подведут в апреле. Ну а ближайший показ «Паяцев» на сцене Музыкального театра Карелии состоится 18 ноября.

«Золотая маска» также отметила балет «Алиса» в постановке Кирилла Симонова. Спектакль вошел лонг-лист премии и, по мнению ее экспертного совета, стал одним из самых заметных спектаклей российского театрального сезона. Кроме того, петрозаводская «Алиса» попала в список финалистов международной премии «Культура онлайн» как претендент на лучшую онлайн-трансляцию. Здесь победителей назовут 15 ноября.