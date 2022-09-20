Специалист назвал способ обнаружить онкологию на самой ранней стадии

Онколог Бяхов заявил, что обследования на наличие рака стоит регулярно проходить с 50 лет.

Замдиректора по онкологии ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр ДЗМ», онколог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Бяхов в беседе с Ura.ru назвал способ, который может помочь человеку обнаружить у себя наличие онкологии на самой ранней стадии. Его слова приводит Лента.ру.

«Когда признаки появляются, значит уже есть рак. Поэтому в рамках диагностики это должны быть абсолютно здоровые люди, которые регулярно с определенного возраста делают колоноскопию, кал и кровь сдают на анализы. Если в семье все здоровы, то анализы нужно сдавать с 50 лет. Если кто-то из близких родственников заболел, то отнимается 10 лет и начинается обследование. Например, отец заболел в 60 лет, то в 50 другим членам семьи нужно проходить обследование», — заявил специалист.

Врач подчеркнул, что вероятность того, что человек сможет сам заметить развитие опухоли на ранних стадиях, практически равна нулю, поскольку отсутствую какие-либо видимые симптомы. По его словам, они, как правило, появляются на второй или третьей стадии, когда опухоль увеличивается, поэтому, чтобы своевременно обнаружить проблему, необходимо регулярно обследоваться.