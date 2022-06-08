Специалист назвали признаки теплового удара и посоветовала, как его избежать

Эндокринолог Павлова назвала судороги и рвоту симптомами теплового удара.

Эндокринолог Зухра Павлова назвала неожиданные признаки теплового удара. О том, что в результате него появляются судороги, рвота и другие симптомы, врач рассказала в своем Telegram-канале, на который ссылается Лента.ру.

Эксперт отметила, что разделяет понятия «солнечный удар» и «тепловой удар». «Для теплового удара не обязательно быть на солнцепеке, он вообще может развиться в любое время года, если человек будет находится в очень жарком, душном пространстве. Например, в закрытой машине и так далее», — уточнила Зухра Павлова.

Врач назвала самые яркие признаки того, что человек сильно перегрелся: покраснение кожи, слабость вплоть до обморока (иногда галлюцинации), частый и поверхностный пульс, одышка (учащенное дыхание), пульсирующая головная боль и головокружение, судороги, тошнота или рвота, диарея и нарушение координации.

По словам врача, в группе риска получения теплового удара прежде всего находятся дети, так как заигравшись, они не могут контролировать свое самочувствие. Рискуют также люди в возрасте, так как могут уснуть на лавочке или потерять сознание.

Тепловой удар часто случается у людей с сердечно-сосудистыми болезнями, с сахарным диабетом, с ожирением и другими серьезными диагнозами, добавила эндокринолог. Также страдают от перегрева люди в алкогольном опьянении.

Зухра Павлова дала советы, как избежать теплового удара.

«Всегда носите с собой воду и пейте ее небольшими глотками постоянно, — говорит специалист. Не находитесь долго под открытым солнцем или в душных и жарких помещениях. Носите одежду из натуральных и светлых тканей, свободного покроя и отводящую влагу и тепло, а на голове — легкую шляпу или панаму».

Эндокринолог также посоветовала не находиться на улице в промежутке от 11:00 до 17:00 и не употреблять на жаре алкоголь, даже пиво и холодное шампанское.

Если же с кем-то уже случился тепловой удар, то врач советует вызвать скорую помощь, а человека аккуратно перенести в тень или прохладное помещение. Необходимо поднять ноги выше головы, чтобы приток крови устремился к голове и к сердцу.

«Важно снять одежду, которая сковывает его тело: пояс, галстук, бюстгальтер и другие, — уточнила врач. — Человека обязательно нужно напоить, если он в состоянии это делать, но прохладной, а не ледяной водой, и не меньше стакана».