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Специалист объяснил, как восстановить потерянные данные с флешки

Новости. Общество
22:00, 13 Мая 2021
фото: pixabay.com / kalhh
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Эксперт рассказал о том, как можно попробовать спасти потерянные данные на флешке.

Утерянная информация на флеш-носителях — довольно частая проблема, которая требует оперативных решений. К примеру, с флешки исчезли важные фотографии или документы по работе. В таком случае существует несколько способов, как можно исправить ситуацию самостоятельно, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

«Если вы увидели, что после подключения носителя к компьютеру на флешке не отображается часть или все данные полностью — не предпринимайте никаких действий. Удалять и копировать что-либо строго нельзя: в таком случае флешка может не подлежать восстановлению, или же копируемые файлы исчезнут без возврата», — указывает эксперт.

Также для сохранности данных не выбирайте предложенный компьютером вариант форматирования, иначе обходных путей для восстановления информации не будет. На этом этапе достаньте носитель из USB-порта.

По словам Кашкина, причин для сбоя работы флешки существует очень много: от поселившегося внутри неё вируса до механического повреждения «внутренностей». Проверить исправность флешки можно с помощью другого компьютера. Если на следующем устройстве повторяется та же ситуация — значит, проблема именно в носителе.

Далее следует обратиться к различным приложениям, которые предназначены для того, чтобы «оживить» флешку.

«Таких приложений достаточно много: из проверенных можно попробовать R-Studio, Starus Partition Recovery или Unformat. Функционал в таких программах похожий: находите флешку в списке устройств в самом приложении, запускаете анализ носителя и после этого восстанавливаете появившееся данные», — отмечает специалист.

Здесь следует учесть два момента: во время работы программы отключите сторонние приложения и утилиты, чтобы не загружать компьютер. А уже после сканирования флешки данные нужно восстановить не на неё, а на другой носитель.

После этих манипуляций можно отформатировать флешку и проверить её на вирусы, чтобы ситуация не повторилась снова.

«Конечно, со временем работоспособность флеш-носителей падает, и починить её возможно только после ремонта. В таком случае нужно обратиться в сервисный центр, обзавестись ещё одной флешкой и копировать информацию с носителя на другое устройство, чтобы данные всегда были в сохранности», — предупредил эксперт.

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