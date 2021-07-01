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Специалист объяснил причину ожидающейся в июле сильнейшей засухи в России

Новости. Погода
20:30, 01 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал причину сильнейшей за последние несколько лет засухи в России.

По его словам, все дело в глобальном потеплении. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Причина, если уж совсем глубоко копаться, в глобальном потеплении и росте температур. Причем температура в арктических регионах растет гораздо быстрее, чем в экваториальной зоне. Соответственно уменьшается температурный контраст между экватором и полярными районами, а это значит, что ослабевает привычный для нас в Северном полушарии западно-восточный перенос воздушных масс», — рассказал эксперт.

Он объяснил, что раньше циклоны перемещались с запада на восток. Из-за этого, отметил Леус, погода менялась чаще. «Сейчас мы получаем более стационарные погодные явления, когда циклоны движутся с севера на юг или наоборот и периодически между этими циклонами появляются малоподвижные очаги повышенного атмосферного давления», — заявил ведущий специалист «Фобоса».

Синоптик разъяснил, что если регион попадает в зону, где циклоны перемещаются с юга на север или наоборот, то чаще там холоднее нормы и больше дождей, а если он попадает в зону антициклона, то дождей очень мало, а погода теплее.

«Вот вам яркий пример конца июня, когда антициклон господствовал над столичным регионом достаточно длительное время. С 16 по 26 июня столица находилась под его влиянием. У нас не выпало ни капли дождя и температура очень быстро поднялась выше 25 градусов. Вот такие процессы в атмосфере начинают преобладать», — поделился эксперт.

По словам Леуса, предстоящий месяц будет засушливым. Дождей, согласно его прогнозу, следует ожидать только к середине июля.

«Мы и ожидаем что в июле в центре европейской России будет преобладать антициклональная погода. Это не говорит о том, что совсем не будет дождей и не будет циклонов, но чаще в атмосфере будет антициклональная деятельность», — заключил эксперт.

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