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Специалист по безопасности рассказал, как выглядят настоящие киберпреступники

Новости. Общество
17:50, 30 Ноября 2022
фото: https://ru.freepik.com/

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Сделали подборку полезных лекций, которые помогут распознать мошенников и защитить свой цифровой профиль.

30 ноября во сем мире отмечается День информационной безопасности. Он появился после «эпидемии» одного из первых компьютерных вирусов, парализовавшего работу шести тысяч двухсот компьютеров в 1988 году.

С тех пор киберугрозы стали опаснее, а виртуальные мошенник хитрее. Самый популярный образ киберпреступника в СМИ — человек в балаклаве, который постоянно ходит с ноутбуком и что-то злодейски программирует. Однако на самом деле кибермошенники выглядят совершенно по-другому.

«Это обыкновенные люди, живущие самой обычной жизнью. Для примера достаточно посмотреть материалы по последним новостям ареста хакерских группировок. Вы можете посмотреть, как выглядят киберпреступники. Это обычные люди с обычными профилями в социальных сетях. Они живут обычной жизнью. Они среди нас», - говорит вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков.

Его лекция «5 правил личной кибербезопасности» вошла в подборку, которую сделало общество «Знание» ко Дню защиты информации.

«Важно уметь отличать реальное знание от подделок, которые мошенники зачастую нам навязывают как ложные истины. Именно на внедрение ложных знаний в наши с вами головы и надеются мошенники. 90% успешных мошенничеств совершается только с использованием одной социальной инженерии. И это возможно победить исключительно знанием, изучением современных технологий, современных угроз и методов противодействия им» - считает Волков.

Посмотреть его выступление полностью можно здесь .

Другой спикер «Знания» эксперт по информационной безопасности и генерального директора консалтинговой компании Pointlane Павел Мельников рассказал, как распознать мошенников и защитить свой цифровой профиль. Он отметил, что люди передают в Интернет все больше данных и даже не понимают, как они обрабатываются. Сейчас мало ко помнит, сколько у него аккаунтов и сколькими сервисами он пользуется.

«20 лет назад хакеры взламывали банки, но потом финансовые структуры начали вкладывать крупные суммы в свою безопасность, и преступники переключились на обычных граждан. И взламывают они нас с помощью очень простых технологий. В первую очередь необходим безопасный пароль. То есть отдельный для каждого профиля. Потому что, получив одну пару логин-пароль, преступники тут же начинают пробовать ее на всех ваших аккаунтах. И в подавляющем большинстве случаев этого оказывается достаточно, чтобы их взломать», - предупреждает Мельников.

Как запомнить все пароли и что еще необходимо сделать для своей защиты, эксперт рассказывает по ссылке.

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