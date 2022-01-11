Специалист в Карелии неожиданно распорядился деньгами работодателя

Полиция Пряжинского района раскрыла имущественное преступление, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района обратился 59-летний петрозаводчанин. Он рассказал, что решил привести свою дачу, расположенную в Пряжинском районе, в порядок, и нанял для этого специалиста.

Время от времени собственник приезжал проконтролировать ход ремонта. И вот в один из визитов он попросил работника оплатить доставку дров. Тот согласился. Тогда мужчина передал ему почти 4 тысячи рублей и уехал по делам в город. Однако, вернувшись, ни специалиста, ни дров он не обнаружил.

Полицейские нашли подозреваемого — 49-летнего ранее судимого жителя Петрозаводска. Он дал признательные показания и рассказал, что потратил деньги на покупку спиртного и продуктов питания. Мужчина раскаялся в содеянном и уже возместил причинённый ущерб.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до 2 лет. Дознание продолжается.