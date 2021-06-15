Специалистам из-за пределов Карелии дадут работу на заводе, оплатят переезд и жилье

Белорусский завод по производству лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего» в Петрозаводске для решения кадровой проблемы компенсирует расходы на переезд и проживание специалистов из других регионов России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» рассказал гендиректор предприятия Александр Шакутин.

«Мы компенсируем проживание, в случае если приезжают их других регионов России. Компенсируем как проживание, так и переезд самих сотрудников и членов их семей», — сказал Шакутин. Также предприятие планирует привозить на работу в Петрозаводск специалистов из соседних районов Карелии. Подробнее о проблеме дефицита кадров на заводе читайте в интернет-газете «Вести Карелии».