Специалистов по государственным закупкам в Карелии назвали "особым народом"

Начальник регионального управления, отвечающего за государственные закупки в Карелии, Елена Игнатьева поздравила коллег с 10-летием ведомства и перечислила особые качества, которые отличают их от других госслужащих.

Поздравление Игнатьевой опубликовано на официальном сайте министерства экономического развития Карелии.

"Закупщики - это особый народ: сложное, постоянно меняющееся законодательство и высокие риски за каждую, даже техническую, ошибку быть привлеченными к ответственности делают людей сильными и стремящимися помогать друг другу", - сказала начальник управления государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд Карелии.

Она объяснила, почему в системе госзакупок Карелия считается одним из лучших регионов страны. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".