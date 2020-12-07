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Специалистов по государственным закупкам в Карелии назвали "особым народом"

Новости. Общество
09:29, 08 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
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Начальник регионального управления, отвечающего за государственные закупки в Карелии, Елена Игнатьева поздравила коллег с 10-летием ведомства и перечислила особые качества, которые отличают их от других госслужащих.

Поздравление Игнатьевой опубликовано на официальном сайте министерства экономического развития Карелии.

"Закупщики - это особый народ: сложное, постоянно меняющееся законодательство и высокие риски за каждую, даже техническую, ошибку быть привлеченными к ответственности делают людей сильными и стремящимися помогать друг другу", - сказала начальник управления государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд Карелии.

Она объяснила, почему в системе госзакупок Карелия считается одним из лучших регионов страны. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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