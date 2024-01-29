В Приладожье отремонтируют дорогу до деревни почти за 300 млн рублей

Участок включен в объекты для ремонта на ближайшие два года.

Как стало известно из информации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, власти Карелии намерены отремонтировать подъезд к деревне Хямикоски Питкярантского района.

На сайте госзакупок открылся соответствующий аукцион. Начальная цена работ составила почти 300 млн рублей.

В Управлении автомобильных дорог Карелии будут принимать заявки от подрядных организаций на проведение работ до 9 февраля текущего года.