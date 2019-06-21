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Новости. Общество
12:29, 21 Июня 2019
фото: На правах рекламы

Специалисты АО "ТНС энерго Карелия" и Сбербанка провели совместную акцию для граждан-потребителей

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Специалисты АО "ТНС энерго Карелия" совместно с сотрудниками Карельского отделения ПАО "Сбербанк" 21 июня провели совместное мероприятие.

В течение двух дней в Сортавальском представительстве гарантирующего поставщика электрической энергии по Республике Карелия специалисты обеих организаций знакомили клиентов с возможностями онлайн-сервисов банка и энергосбытовой компании.

Абоненты получили возможность без обращения к оператору внести плату за потребленную электроэнергию, передать показания, подключить "Электронную квитанцию" и сервис "Автоплатеж".

В ходе консультаций потребители убедились, что онлайн-платежи – это очень удобно и просто.

"Акция в Сортавала – одно из мероприятий комплексной программы знакомства клиентов с онлайн-сервисами, которая подготовлена АО "ТНС энерго Карелия" и Сбербанком. Мы стремимся сделать онлайн-сферу и удобной, и выгодной для наших абонентов. Нас радует, что сегодня все большее количество потребителей пользуются интернетом для внесения платы за потребленную электрическую энергию и передачи показаний", – отметил руководитель департамента по работе с потребителями АО "ТНС энерго Карелия" Владимир Сергеичев.

Справка о компании

АО "ТНС энерго Карелия" — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Карелия, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — Группу компаний "ТНС энерго". В составе АО "ТНС энерго Карелия" 16 представительств, которые обслуживают более 7 тысяч юридических и свыше 230 тысяч физических лиц, что составляет 26,4% рынка сбыта электроэнергии на территории региона. По итогам 2018 года объем реализации электрической энергии составил 1,956 млрд кВт ч.

ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Воронежская область), АО "ТНС энерго Карелия" (Республика Карелия), ПАО "ТНС энерго Кубань" (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Республика Марий Эл), ПАО "ТНС энерго НН" (Нижегородская область), АО "ТНС энерго Тула" (Тульская область), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (Ростовская область), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Ярославская область), ООО "ТНС энерго Великий Новгород" (Новгородская область) и ООО "ТНС энерго Пенза" (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2018 года составил 65,3 млрд кВт ч.

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