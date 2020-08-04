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Специалисты для сферы ЖКХ востребованы всегда

Новости. Экономика
18:30, 04 Августа 2020
фото: © Петрозаводский техникум городского хозяйства
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Ежегодно Петрозаводский техникум городского хозяйства выпускает десятки молодых специалистов для сферы жилищно-коммунального хозяйства республики.

Вот и в этом году более пятидесяти выпускников успешно окончили обучение по специальностям "Водоснабжение и водоотведение", "Теплоснабжение и теплотехническое оборудование", "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции" и успешно защитили выпускные квалификационные работы.

Впечатлениями поделились председатели государственных экзаменационных комиссий.

"Я принимаю участие в работе комиссии в качестве председателя второй год, – пояснил Виталий Викторович Остапчук, технический директор АО "ПКС-Водоканал", –  и хотел бы дать небольшое напутствие выпускникам: лучше рассказывать о проекте своими словами, самую суть. А еще хорошо, когда организации, которые студенты описывают в выпускных работах, оставляют отзыв о том, насколько полезна проделанная студентами работа, насколько она соответствует реальности – практическая сторона вопроса всегда важна".

"Ребята к защите подготовились хорошо, правда, живых глаз не хватало, – поделился своими впечатлениями Алексей Анатольевич Проккиев, технический директор АО "ПКС-Тепловые сети". – Я возглавляю экзаменационную комиссию уже семь лет, но вот онлайн-конференция на защите случилась впервые. Темы в этом году были разнообразнее, чем в прошлом: охвачены почти все сферы теплоснабжения. Некоторые выпускники проходили практику в АО "ПКС-Тепловые сети", видно, что они выбрали тему работы по душе".

Петрозаводский техникум городского хозяйства и "РКС-Петрозаводск" связывает давняя дружба и взаимовыгодное сотрудничество. Лучшие студенты получают именную стипендию от Российских коммунальных систем. Выпускники техникума разных лет успешно трудятся на коммунальном предприятии, в том числе на руководящих должностях.

Следует напомнить, что в 2020 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов) как за счет средств бюджета Республики Карелия, так и по договорам с физическими и юридическими лицами.

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеются благоустроенные общежития.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam/5982.

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