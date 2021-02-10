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Специалисты дорнадзора республики нашли неубранную от снега улицу в поселке Карелии

Новости. Общество
07:15, 11 Февраля 2021
фото: п.Пяльма/ фото Госкомитета по строительству, жилищному и дорожному надзору Карелии
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Сотрудники Госкомитета по строительству, жилищному и дорожному надзору Карелии проверили содержание придомовых и городских территорий в Пудожском районе и нашли нарушения.

По результатам рейда в Пудоже и поселке Пяльма жилищными инспекторами отмечен ряд нарушений, связанных с ненадлежащей очисткой от снега на улицах Комсомольской, Пионерской, Карла Маркса в Пудоже и улице Новой в поселке Пяльма, сообщается в паблике Госкомитета.

При осмотре отмечено наличие колейности на проездах между домами и подъездах к ним, снежной "каши", затрудняющих передвижение транспорта и пешеходов. Подобные нарушения зафиксированы и на территории школы №3 в районном центре - земельный участок с расположенными на нем объектами для занятий спортом, полностью покрыт снегом.

Для принятия оперативных мер по устранению выявленных нарушений акт проведенных контрольных мероприятий и фототаблицы с указанием адресов направлены в оперативный штаб администрации Пудожского района.

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