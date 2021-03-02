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Специалисты Госкомитета обнаружили в районе Карелии неочищенные дороги и сломанные мосты

Новости. Общество
12:27, 03 Марта 2021
фото: © Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору
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В Калевальском районе специалисты Госкомитета проверили содержание автодорог в зимний период и выявили нарушения.

Специалисты Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору провели рейд дорожного надзора в Калевальском районе.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий обследована автодорога "Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша". В результате обследования выявлен ряд нарушений требований нормативных документов к безопасности автомобильных дорог при их ремонте и содержании.

Специалисты Госкомитета установили, что не производится очистка от снегна проезжей части на мостах и вдоль мостовых ограждений, в результате чего в данных местах заужена проезжая часть.

На двух мостах при механизированной очистке проезжей части повреждены деревянные ограждения, что затрудняет движение транспортных и представляет опасность.

По результатам рейда в адрес управления автомобильных дорог Карелии направлены акты проверок, фототаблицы и информационные письма с указанием сроков устранения выявленных нарушений.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-03 13:01:41
Почему именно Калевальский район попал в поле зрения проверяющих? В остальных районах разве лучше?
Саныч
2021-03-03 12:37:01
Видимо, голод выгнал серых на дальниые дороги.
Гость
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