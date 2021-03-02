Специалисты Госкомитета обнаружили в районе Карелии неочищенные дороги и сломанные мосты

фото: © Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору

В Калевальском районе специалисты Госкомитета проверили содержание автодорог в зимний период и выявили нарушения.

Специалисты Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору провели рейд дорожного надзора в Калевальском районе.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий обследована автодорога "Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша". В результате обследования выявлен ряд нарушений требований нормативных документов к безопасности автомобильных дорог при их ремонте и содержании.

Специалисты Госкомитета установили, что не производится очистка от снегна проезжей части на мостах и вдоль мостовых ограждений, в результате чего в данных местах заужена проезжая часть.

На двух мостах при механизированной очистке проезжей части повреждены деревянные ограждения, что затрудняет движение транспортных и представляет опасность.

По результатам рейда в адрес управления автомобильных дорог Карелии направлены акты проверок, фототаблицы и информационные письма с указанием сроков устранения выявленных нарушений.