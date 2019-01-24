Специалисты "Карелэнерго" провели уроки по электробезопасности для 2 тысяч детей

На уроках энергетики рассказывают о безопасном обращении с электричеством в быту и мерах предосторожности вблизи энергообъектов.

Профилактика электротравматизма – одно из важнейших направлений в работе энергетиков. Ежегодно специалисты филиала МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" проводят профилактические беседы и уроки по электробезопасности для школьников, кадетов, воспитанников социально-реабилитационных центров, педагогов и родителей.

В 2018 году более 90 уроков и бесед проведено для двух тысяч детей Республики Карелия.

Энергетики рассказывают о безопасном обращении с электричеством в быту, мерах предосторожности вблизи энергообъектов, правилах оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока, учат определять безопасное расстояние до оборванного провода и покидать опасное место "гусиным шагом". Основные приемы оказания первой помощи при поражении электрическим током и реанимационные действия демонстрируются на специальном манекене "Гоша".

Чтобы увлечь детей серьезной, жизненно важной темой, в минувшем году сотрудники "Карелэнерго" провели увлекательную интерактивную программу ко Дню знаний в Петрозаводске. Главными героями программы "Подружись с электричеством" стали Энергетик Ирина и ее помощник Лампик. Младшие школьники поучаствовали в викторине, проверили свои знания правил электробезопасности и получили яркие красочные призы.

Традиционным стал конкурс детского творчества "Светлячок", который "Карелэнерго" проводит более десяти лет. Ежегодно на конкурс приходят сотни работ со всей Карелии – дети рисуют правила электробезопасности и то, каким они видят труд энергетика. Победители конкурса прошлого года не только были награждены призами, но и смогли посетить центр управления сетями предприятия.

С помощью таких акций энергетики хотят привлечь внимание к проблеме детского электротравматизма. Нередки случаи, когда из-за незнания элементарных правил безопасности и невнимательности, дети и подростки получают серьезные травмы.

"У нас на предприятии уже сложился коллектив активистов, с которыми мы проводим уроки в образовательных учреждениях. И хотя для всех это дополнительная нагрузка, никто из нас никогда не отказывается, - говорит специалист по охране труда Ирина Лизевич. – Учителя к таким беседам относятся очень хорошо – намного эффективнее и интереснее детям, когда правила безопасного поведения рассказывают люди в спецодежде, каждый день работающие на энергообъектах. Нам легко подстроиться под учебный план: можем провести целый урок или тематический классный час, а если есть всего 20 свободных минут, то проведем короткую беседу. Используем любую возможность, чтобы напомнить детям, их родителям и учителям о необходимости соблюдения простых правил электробезопасности".

Организовать проведение уроков очень просто – достаточно подать заявку через специальный портал МРСК Северо-Запада "Подружись с электричеством" electrofriend.mrsksevzap.ru. Также на портале можно найти полезную информацию для самостоятельного изучения.