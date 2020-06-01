Специалисты комитета ЖКХ администрации Петрозаводска ответят на вопросы горожан

Сотрудники комитета ЖКХ проведут для жителей столицы Карелии горячую линию, сообщили в мэрии города.
Горячая линия с участием руководителей управлений состоится завтра, 4 июня, с 14 до 15 часов.
На вопросы ответят:
- начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Сергеевич Масляков – 71-36-45;
- заместитель начальника управления благоустройства и экологии Ксения Юрьевна Иванова – 71-35-72;
- начальник отдела учета и распределения жилья управления жилищного хозяйства Ирина Анатольевна Шаханова – 71-35-23;
- начальник управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорь Дмитриевич Сергеев – 70-61-57.
Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в администрации Петрозаводска по-прежнему полностью отменен прием посетителей. Обратиться к специалистам Администрации также можно дистанционно.
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