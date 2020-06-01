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Специалисты комитета ЖКХ администрации Петрозаводска ответят на вопросы горожан

Новости. Общество
11:06, 02 Июня 2020
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Сотрудники комитета ЖКХ проведут для жителей столицы Карелии горячую линию, сообщили в мэрии города.

Горячая линия с участием руководителей управлений состоится завтра, 4 июня, с 14 до 15 часов.

На вопросы ответят:

- начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Сергеевич Масляков – 71-36-45;

- заместитель начальника управления благоустройства и экологии Ксения Юрьевна Иванова – 71-35-72;

- начальник отдела учета и распределения жилья управления жилищного хозяйства Ирина Анатольевна Шаханова – 71-35-23;

- начальник управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорь Дмитриевич Сергеев – 70-61-57.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в администрации Петрозаводска по-прежнему полностью отменен прием посетителей. Обратиться к специалистам Администрации также можно дистанционно.

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Комментарии

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zanoza
2020-06-02 12:14:32
Кир, эта линия для тебя, можешь замучить сотрудников комитета ЖКХ своими вопросами по поводу работы дворников, а Столица пока от тебя отдохнёт :)
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