Специалисты Минприроды Карелии просят жителей не кормить лебедей

Эксперты предупреждают, что вмешательство в жизнь птиц может только навредить.

Жители Карелии обеспокоены судьбой лебедей, оставшихся на водоемах. Об этом сообщает республиканский Минприроды.

Специалисты предупреждают, что вмешательство в жизнь лебедей может только навредить им.

«Не нужно подкармливать птиц. В естественный рацион лебедей не входит хлеб и хлебобулочные изделия. От неправильной подкормки птицы начинают болеть и со временем погибают», — написали в источнике.

Как рассказали в паблике природоохранного ведомства, здоровый лебедь самостоятельно добывает себе еду, а при отсутствии подходящего корма меняет водоем.

Кроме того, длительное время птица может обходиться без пищи. Нет необходимости ее подкармливать, тем самым лишая мотивации мигрировать в места с доступными кормами, отметили в сообществе.

Специалисты обращают внимание на то, что лебеди хорошо переносят холод и могут подолгу сидеть неподвижно. Если птица сидит на льду или на берегу, поджав под себя лапы, — она просто экономит энергию. Со стороны может показаться, что она «вмерзла» в лед, однако это ее типичное поведение в минусовую температуру.

«Как только мороз сковывает водоем — люди бьют тревогу, что нужно прорубать лед и следить, чтобы у птиц была полынья. Не стоит вмешиваться в природные процессы: птица понимает, что вода замерзает, и найдет себе другое подходящее место зимовки», — пояснили в источнике.

По словам экспертов, помогать лебедям стоит только в случае, если у птицы есть явные признаки ранения или повреждения, либо птица лежит на льду и ее оперение покрыто коркой льда.

«Самостоятельное изъятие диких животных из природы запрещено и может повлечь уголовную или административную ответственность. Кроме того, взыскивается сумма ущерба, нанесенного животному миру», — предупредили в карельском Минприроды.