Специалисты назвали идеальную продолжительность сна для здоровья сердца

Кардиологическая ассоциация США заявила о важности 7-9 часов сна для здоровья человека.

В Американской кардиологической ассоциации пересмотрели требования к продолжительности сна. Ученые назвали идеальное количество ночного отдыха для здоровья сердца и организма в целом, сообщает Лента.ру со ссылкой на EurekAlert!

Кардиологи рекомендуют взрослым спать семь-девять часов, подросткам — восемь-десять часов, детям от шести до 12 лет — 9-12 часов, а детям до пяти лет — до 16 часов. Также, по словам специалистов, важно соблюдать циркадные ритмы — циклические колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Уточняется, что отклонения от них могут негативно сказываться на организме.

«Сон влияет на общее состояние здоровья, а люди со здоровым режимом сна лучше справляются с такими факторами риска для сердца, как лишний вес, высокое давление или риск развития диабета второго типа», — сообщил президент Американской кардиологической ассоциации Дональд M. Ллойд-Джонс.