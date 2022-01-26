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Специалисты назвали продукты, позволяющие выглядеть на 10 лет моложе

Новости. Общество
00:20, 27 Января 2022
фото: pixabay.com / congerdesign

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Диетологи рекомендуют увеличить количество растительного белка в рационе.

Диетологи назвали продукты, которые продлевают молодость кожи и помогают выглядеть на десять лет моложе своего возраста. Их слова приводит Лента.ру со ссылкой на Eat This, Not That!

Диетологи и основательницы 21-дневной программы преображения тела Лисси Лакатос и Тэмми Лакатос Шамс рекомендуют увеличить количество растительного белка в рационе. «Белок необходим для построения и восстановления клеток и тканей, но он также является важнейшим компонентом коллагена — строительного блока кожи, который помогает сохранить ее упругость, эластичность и молодость», — отметили специалисты.

На пути к омоложению, как считает диетолог Эми Горин, помогут помидоры. Она объяснила, что томаты богаты ликопином — антиоксидантом, который помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения. Также он снижает уровень кровяного давления и предотвращает развитие различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты рекомендуют употреблять оливковое масло Extra Virgin, поскольку в нем содержатся такие антиоксиданты, как токоферолы, бета-каротин и фенольные соединения, которые помогают уменьшить окислительные повреждения и воспаления, вызванные свободными радикалами, и сохранить эластичность и молодость кожи.

Помимо этого, диетологи предлагают съедать пять плодов чернослива ежедневно. «Исследования показали, что употребление всего пяти-шести черносливов в день положительно влияет на минеральную плотность костной ткани благодаря содержанию в черносливе питательных веществ, которые влияют на здоровье костей, включая бор, калий, витамин К и богатые антиоксидантами фенольные соединения», — прокомментировали сестры Лакатос.

Диетолог Мишель Райт отметила, что на внешний вид и здоровье кожи положительно влияют рыба и авокадо. Она рекомендует съедать хотя бы одну порцию богатой омега-3 рыбы в неделю, чтобы уменьшить воспаление кожи и получить белок, который стимулирует производство коллагена и эластина, необходимых для поддержания молодости кожи.

«Мононенасыщенные жиры в авокадо способствуют формированию здоровой кожной мембраны. В то же время высокий уровень антиоксидантов борется с радикалами, которые способствуют повреждению и старению кожи, что в целом приводит к тому, что кожа выглядит моложе», — заключила Райт.

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