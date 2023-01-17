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Специалисты назвали зарплату блинопеков в Карелии

Новости. Общество
10:18, 26 Февраля 2023
фото: Ирина Меркова/ "Столица на Онего"

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По зарплатам блинопеки Карелии обогнали Санкт-Петербург и заняли 12 место по стране.

С 20 по 26 февраля в России празднуют Масленицу.

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии самых важных специалистов масленичной недели и выяснили, в каких регионах блинопекам предлагают наиболее высокую заработную плату.

За последний год в России было открыто около 5 тысяч вакансий для специалистов, в обязанности которых входит жарка блинов. Чаще всего их искали работодатели Москвы (17% вакансий), Московской области (7%), Ленинградской области (6%), Краснодарского края (5%) и Архангельской области (4%). На Карелию прямо сейчас приходится 2% вакансий для блинопёков от всего объема по стране.

Средняя предлагаемая зарплата составила 42,9 тыс. руб., но уровень заметно отличается в зависимости от региона. Так, на первом месте по размеру зарплат в вакансиях специалистов по жарке блинов ожидаемо оказалась Москва – в среднем работодатели здесь предлагают 58,8 тыс. руб. На втором месте по уровню зарплат блинопеков - Тверская область (50,4 тыс. руб.), на третьем - Вологодская область (49,5 тыс. руб.). Кроме того, в пятерку регионов с самыми аппетитными зарплатами специалистов по блинам вошли Новгородская область и Смоленская область (по 49,1 тыс. руб.). В свою очередь, наиболее скромную зарплату блинопекам предлагают в Республике Башкортостан – всего 24,6 тыс. руб.

В Карелии специалистам по жарке блинов предлагают в среднем 46 тыс. руб. в месяц – это 12 место в стране. В данном случае регион обогнал по зарплатам блинопёков Петербург (45 тыс. руб.).

За последний год в Карелии было открыто более одной сотни вакансий для блинопеков. Среди требований, которые работодатели выставляют специалистам по жарке блинов, можно выделить опыт работы, наличие санитарной книжки или готовность ее оформить, умение работать с блинницами и другой кухонной техников, а также знание интересных рецептур.

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