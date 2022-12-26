Специалисты обнаружили 138 нарушений при содержании многоквартирных домов Петрозаводска

В петрозаводской мэрии напомнили о необходимости вовремя убирать снег и посыпать дорожки.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, за прошедшую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 210 многоквартирных домов, выявив 138 нарушений. Около сотни из них — нарушения при обработке противогололёдными материалами пешеходных дорожек во дворах и уборки уплотненного снега. Почти на трёх десятках домов были не расчищены кровли.

В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости своевременного устранения замечаний.

В мэрии напомнили, что сообщить о нарушениях при уборке домов горожане могут в ЕДДС Петрозаводска по круглосуточному телефону — 051, в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета ЖКХ администрации по телефону: (814-2) 70-61-21, а также в личные сообщения в группе Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору.