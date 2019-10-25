Специалисты отправили под снос 24 аварийных дома в Петрозаводске

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В Петрозаводске признаны аварийными и подлежащими сносу 24 дома, сообщили в администрации города.
Во вторник 23 октября в администрации карельской столицы состоялось очередное заседание комиссии по признанию жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.
Каждый из 24 домов рассматривался отдельно с учётом мнения собственников помещений.
По результатам работы межведомственной комиссией выявлены основания для признания всех 24 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.
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