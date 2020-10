Специалисты рассказали, какие приложения нужно удалить со смартфона, чтобы избавиться от рекламы

В более чем двадцати популярных Android-приложениях найдены не декларированные возможности - они буквально заполняют смартфон рекламой.

Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на сообщения компании Avast.

К таким программам относятся Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack - New, Assassin Legend - 2020 New, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences - 2020 New, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences - Puzzle Game, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip - New и Props Rescue. Эти программы были скачаны из Google Play более 8 млн раз.

Специалисты предупреждают, что истинная цель таких приложений - отображение большого количества рекламы по всей операционной системе. А сами приложения при этом могут скрывать свои значки на зараженном устройстве, поэтому их сложно найти и удалить.