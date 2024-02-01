Специалисты сообщили, как часто и где в Карелии болеют менингитом

На сайте Роспотребнадзора привели статистику заболеваемости менингококковой инфекции за прошлый год.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2023 году в Карелии зарегистрированы три случая заболевания менингитом.



Два случая болезни фиксировали в Петрозаводске, один - в Кемском районе.



Менингококковая инфекция в быту известна как менингит. Это инфекционное заболевание. Проявляется в виде острого заболевания менингита (воспаление мозговых оболочек) или менингококкового сепсиса (заражение крови), а иногда назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки).



Возбудитель — менингококк Neisseria meningitidis из семейства Neisseriaceae рода Neisseria. Источник - инфицированный человек.



Основной путь передачи инфекции - воздушно-капельный. Кроме того, заражение возможно через предметы обихода (посуда), отметили в Роспотребнадзоре.