Специалисты сообщили, как часто и где в Карелии болеют менингитом

На сайте Роспотребнадзора привели статистику заболеваемости менингококковой инфекции за прошлый год.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2023 году в Карелии зарегистрированы три случая заболевания менингитом.
Два случая болезни фиксировали в Петрозаводске, один - в Кемском районе.
Менингококковая инфекция в быту известна как менингит. Это инфекционное заболевание. Проявляется в виде острого заболевания менингита (воспаление мозговых оболочек) или менингококкового сепсиса (заражение крови), а иногда назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки).
Возбудитель — менингококк Neisseria meningitidis из семейства Neisseriaceae рода Neisseria. Источник - инфицированный человек.
Основной путь передачи инфекции - воздушно-капельный. Кроме того, заражение возможно через предметы обихода (посуда), отметили в Роспотребнадзоре.
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