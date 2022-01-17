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Специалисты в Петрозаводске выявили более 140 нарушений уборки дворов

Новости. Общество
11:48, 18 Января 2022
фото: администрация Петрозаводска / ВК

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В администрации города рассказали о проверках работы управляющих организаций и ТСЖ по уборке придомовых территорий.

Сотрудники МКУ «Служба заказчика» за прошлую неделю проверили содержание жилищного фонда 373 многоквартирных домов, выявив более 140 нарушений, касающихся уборки снега, посыпки наледи и очистки кровель. Почти такое же количество нарушений было зафиксировано при содержании систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения, фасадов и других элементов инфраструктуры многоквартирных домов.

В адрес управляющих организаций были направлены уведомления об устранении нарушений. Всего за минувшую неделю такие уведомления получили 14 управляющих организаций и ТСЖ. Чаще всего страдает качество очистки кровель домов от снега и льда.

В мэрии напоминают, что сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону — 051, в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Паниковский Михаил Самюэльевич
2022-01-18 15:29:40
директора УО сидят в педросовете и ЗС, они сами законы пишут, поэтому знают, где можно ничего не делать. А штрафы восполнят из платежей населения, плевать они хотели на предписания
zanoza
2022-01-18 14:31:01
Да что дворовые территории и не очищенные кровли по сравнению с тем, что происходит в городе- улицы чистятся отвратительно и несвоевременно, снег почти не вывозится, городские трубы постоянно лопаются, свет отключается, общественный транспорт убит и т.д
То что происходит в городе, регионе и стране в целом -это итог того , что вместо созданной в СССР дееспособной системы мы получили абсолютно недееспособный кумовской капитализм. Плоды кумовской капитализм мы наблюдаем повсеместно– это когда не смыслящие вовсе в производстве и экономике "нужные люди" занимают важные посты, где благодаря так называемому рынку орудуют огромными деньгами, не забывая часть их ссыпать в свой карман. Под эту систему годами писались законы и подбирались надежные исполнители, она не хочет меняться, хотя уже видно, что национальное падения выходит на опасный уровень. Если ничего не изменится в ближайшее время, то кумовской капитализм приведёт страну к полному краху, это уже очевидно.
Teатральный критик
2022-01-18 13:12:33
Хде борцунья с мразями ?
Leopol'd
2022-01-18 12:38:22
Как насчет улиц, что через недели после снегопадов очищены наполовину?! Или с дворами попроще. Оштрафовать небольшую "управляшку" проще, чем укусить "специально назначенного" крупного подрядчика.
Андрей Баранов
2022-01-18 12:16:26
Какие придомовые ? Какие "специалисты" ? Что за чушь ? Они сечь опять собираются тех кто и так борется своими силами как могут. Все штрафы на управляшки перекладываются потом на счета жильцов. А вот город не чищен, так это "специалистам" не видно ? До смешного доходит Я вчера на брюхо сел НА СТОЯНКЕ, а не на заездах напротив ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ..... Не жесть ли ? Они даже для себя, своих машин (я уже не говорю об электорате, который имеет право видеть своего избранника) почистить не могут. И это при том, что ночью там пусто !!! Так сколько можно ржать над этими властями ??? Они за людей жителей не считают, только когда надо дополнительные поборы организовать !!! Сразу и "специалистов" нашли .... .
zanoza
2022-01-18 14:14:15
Андрей Баранов, ++++++++
Это такой отвлекающий маневр от более глобальных проблем в городе!
кир
2022-01-18 11:53:31
Уму непостижимо. Когда пороть нерадивых будете? Никогда, - сказал умный кот. Они сами не лучше. :)
Offff
2022-01-18 12:21:09
кир, извращенец.
кир
2022-01-18 13:52:45
Offff, президент сказал, кто обзывается, тот так и называется. Верю нашему президенту, а тебе - нет. :)
Offff
2022-01-18 13:57:30
кир, не приписывай свои извращения ..Путину .
Беня
2022-01-18 12:20:43
кир, пороть не педагогично, хоть дешево удобно и практично :)
Offff
2022-01-18 13:28:16
Беня, какая пелагогика ..тут психиатрия по нему плачет ..или ты то же ? )))
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