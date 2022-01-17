Специалисты в Петрозаводске выявили более 140 нарушений уборки дворов

В администрации города рассказали о проверках работы управляющих организаций и ТСЖ по уборке придомовых территорий.

Сотрудники МКУ «Служба заказчика» за прошлую неделю проверили содержание жилищного фонда 373 многоквартирных домов, выявив более 140 нарушений, касающихся уборки снега, посыпки наледи и очистки кровель. Почти такое же количество нарушений было зафиксировано при содержании систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения, фасадов и других элементов инфраструктуры многоквартирных домов.

В адрес управляющих организаций были направлены уведомления об устранении нарушений. Всего за минувшую неделю такие уведомления получили 14 управляющих организаций и ТСЖ. Чаще всего страдает качество очистки кровель домов от снега и льда.

В мэрии напоминают, что сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону — 051, в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.