Специалисты выяснили, когда люди чаще думают о сексе

Ученые провели эксперимент и выяснили, когда человек особенно нуждается в своем партнере.

Оказывается, болезнетворное состояние заставляет людей чаще задумываться о сексе. К такому выводу пришли ученые, проведя небольшой эксперимент. Как полагают исследователи, подобные мысли связаны с резкой активизацией центральной нервной системы во время плохого самочувствия, пишет planet-today.

Для того, чтобы доказать вышеизложенную теорию, ученые провели небольшой эксперимент, в котором были задействованы 11 добровольцев. Их попросили сдать кровь на анализ сразу же после сексуальной близости. Благодаря результатам выяснилось, что после секса человеческий организм с большей активностью начинает вырабатывать вещества, отвечающие за защиту нашего организма от различных патогенов.

Но на этом деятельность нашего тела не останавливается. Активизируются и другие процессы. Сразу же начинают работать лимфоциты и цитокины. Также человек получает дополнительную дозу адреналина. Кроме того, оказалось, что близость с любимым человеком заставляет вырабатывать также и некое вещество под названием окситоцин. Именно этот гормон отвечает за эмоциональную связь со второй половинкой.

Подобная реакция указывает на то, уверены ученые, что человек остро нуждается в своем партнере во время болезни.