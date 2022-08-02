Специальная акция для немецких автомобилей стартовала в Петрозаводске

Моторные масла настоящего европейского качества по очень выгодным ценам можно купить в центре Петрозаводска с 1 августа.

Приобрести качественную продукцию европейских производителей с каждым днем становится все труднее. Между тем, для многих сфер, например, эксплуатации автомобилей и спецтехники — это очень важный вопрос. От него зависит срок работы агрегатов, стоимость которых иногда исчисляется миллионами.

К счастью, не все европейские компании покинули наш рынок. В Петрозаводске продолжает свою работу эксклюзивный дистрибьютор голландской компании North Sea Lubricants B.V., которая производит из норвежской нефти высококачественные смазочные материалы для всех видов авто-, мото- и спецтехники. Компания «Ойлмаркет» готова предложить покупателям моторные, гидравлические и трансмиссионные масла из Голландии по вполне приемлемым ценам. По многим позициям они не превышают цены российских аналогов. При этом нужное масло в ходе бесплатной консультации вам подберут даже с учетом страны-производителя вашего автомобиля. Здесь есть отдельные линейки масел для немецких, японских или корейских машин.

Индивидуальный подход — это основа работы специалистов «Ойлмаркета». Каждый из них трудится в сфере продажи смазочных материалов и запчастей более 15 лет и имеет огромный опыт по подбору масел, фильтров и комплектующих для всего, что ездит, плавает, копает, дробит или пилит.

Клиенты компании — это не только частные лица, но и крупные карьеры, предприятия по лесопереработке, автотранспортные компании и различные промышленные производства республики. Поэтому сотрудники «Ойлмаркета» специально изучают мануалы к тому или иному оборудованию, чтобы четко следовать рекомендациям производителя. Так что покупатели могут быть уверены, что масло, которое здесь подберут, оптимально подойдет для их автомобиля, моторной лодки или экскаватора.

И отличная новость для владельцев немецких авто: с 1 августа в «Ойлмаркете» стартовала акция «5 литров по цене 4-х»! Канистра синтетического моторного масла Wave Power Performance LL 5W-30 объемом 5 литров сейчас продается всего за 3700 рублей. Акция будет длиться до тех пор, пока товар есть на складе. Так что успейте выгодно купить отличное моторное масло настоящего европейского качества.

Более подробно познакомиться с продукцией и сделать заказ можно на сайте компании www.oilmarket.pro, по телефону +7(8142) 252-555 или в офисе, который работает без выходных по адресу: ул. Гоголя, д. 29.