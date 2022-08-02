Специальная акция для немецких автомобилей стартовала в Петрозаводске

Моторные масла настоящего европейского качества по очень выгодным ценам можно купить в центре Петрозаводска с 1 августа.
Приобрести качественную продукцию европейских производителей с каждым днем становится все труднее. Между тем, для многих сфер, например, эксплуатации автомобилей и спецтехники — это очень важный вопрос. От него зависит срок работы агрегатов, стоимость которых иногда исчисляется миллионами.
К счастью, не все европейские компании покинули наш рынок. В Петрозаводске продолжает свою работу эксклюзивный дистрибьютор голландской компании North Sea Lubricants B.V., которая производит из норвежской нефти высококачественные смазочные материалы для всех видов авто-, мото- и спецтехники. Компания «Ойлмаркет» готова предложить покупателям моторные, гидравлические и трансмиссионные масла из Голландии по вполне приемлемым ценам. По многим позициям они не превышают цены российских аналогов. При этом нужное масло в ходе бесплатной консультации вам подберут даже с учетом страны-производителя вашего автомобиля. Здесь есть отдельные линейки масел для немецких, японских или корейских машин.
Индивидуальный подход — это основа работы специалистов «Ойлмаркета». Каждый из них трудится в сфере продажи смазочных материалов и запчастей более 15 лет и имеет огромный опыт по подбору масел, фильтров и комплектующих для всего, что ездит, плавает, копает, дробит или пилит.
Клиенты компании — это не только частные лица, но и крупные карьеры, предприятия по лесопереработке, автотранспортные компании и различные промышленные производства республики. Поэтому сотрудники «Ойлмаркета» специально изучают мануалы к тому или иному оборудованию, чтобы четко следовать рекомендациям производителя. Так что покупатели могут быть уверены, что масло, которое здесь подберут, оптимально подойдет для их автомобиля, моторной лодки или экскаватора.
И отличная новость для владельцев немецких авто: с 1 августа в «Ойлмаркете» стартовала акция «5 литров по цене 4-х»! Канистра синтетического моторного масла Wave Power Performance LL 5W-30 объемом 5 литров сейчас продается всего за 3700 рублей. Акция будет длиться до тех пор, пока товар есть на складе. Так что успейте выгодно купить отличное моторное масло настоящего европейского качества.
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Более подробно познакомиться с продукцией и сделать заказ можно на сайте компании www.oilmarket.pro, по телефону +7(8142) 252-555 или в офисе, который работает без выходных по адресу: ул. Гоголя, д. 29.
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