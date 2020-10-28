Специальная акция "Мясные дни" – на Осенней сельскохозяйственной ярмарке

С 29 октября по 1 ноября на Осенней сельскохозяйственной ярмарке на улице Инженерной проводится специальная акция – "Мясные дни".

В течение четырёх дней свежую говядину, свинину, телятину, птицу, мясные продукты и полуфабрикаты можно будет приобрести у местных поставщиков напрямую.

Свою продукцию на ярмарке представят четыре крупных карельских производителя из Олонецкого и Пряжинского районов – ООО "Совхоз "Аграрный", ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское" (только 31 октября), ОАО "Племсовхоз "Мегрега" (только 31 октября) и АО "Эссойла".

Мясо и мясные продукты можно будет приобрести у представителей местных фермерских хозяйств – КФХ Сулим Т.В., КФХ Фурман И.В., КФХ Байрамова Х.С. и КФХ Мустафаева Е.А.

Мясные полуфабрикаты – фарш, колбасные изделия, консервы и пельмени – представят ООО ПМК "Онежские деликатесы", ИП Полетаев А.Е. и ИП Евдокимов И.А.

И что особенно приятно, в период проведения акции жителей Кукковки, Древлянки и Ключевой доставят на ярмарку и отвезут обратно с покупками бесплатно. С 29 октября по 1 ноября в первую половину дня организованы специальные рейсы.

Завершится работа ярмарки 1 ноября. Будем рады вас видеть на Осенней сельскохозяйственной ярмарке с 09.00 до 17.00.

Напоминаем посетителям о соблюдении санитарных правил и использовании средств индивидуальной защиты.

На правах рекламы