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Специальная должность для работы с родственниками пациентов появится в БСМП

Новости. Общество
11:41, 26 Октября 2020
фото: © Правительство Карелии
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В Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска появится отдельная должность администратора для связи с родственниками пациентов, неспособных рассказать о себе.

Об этом рассказала главный врач БСМП Наталья Алонцева в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы специально хотим ввести такую должность медрегистратора… даже скорее, администратора, который будет отвечать на звонки, собирать информацию по отделениям по вновь поступившим больным", - рассказала Алонцева.

Почему возникла необходимость в такой должности, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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