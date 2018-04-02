Специальное приложение поможет сэкономить время при прохождении границы между Россией и Финляндией

Разработанное в Финляндии приложение поможет сэкономить время при прохождении финско-российской границы, пишет Yle.

По информации финского издания, в настоящее время мобильное приложение, которое показывает время ожидания в очереди на пограничных пунктах с Россией, находится в стадии тестирования; оно продлится до лета. Потом приложение станет доступно для всех.

Поддержка приложения будет осуществляться за счет продажи рекламы магазинам и предприятиям сферы услуг, расположенным в приграничных регионах.

"Авторы приложения будут стараться привлечь россиян в качестве пользователей как раз с помощью спецпредложений", - отмечает Yle.

По словам представителя разработчика, Юкки Партинена, одна из целей создания такого пограничного помощника в том, чтобы автолюбители как можно больше времени проводили не в очереди на погранпунктах, а пережидали пробки, например, на местных предприятиях торговли.