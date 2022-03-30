Специальный первый класс для особенных детей откроют в школе в Петрозаводске

В одной из школ микрорайона Древлянка планируют открыть первый класс для детей с ОВЗ.

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья обеспокоены организацией учебного процесса для особенных первоклассников. Этот вопрос горожане подняли на приеме, который провели председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис совместно с первым заместителем главы города Инной Колыхматовой.

«Для консультации на приём пригласили начальника управления образования. Светлана Пахомова отметила, что управление владеет полной информацией по детям с ОВЗ, которые в этом году идут в школу. На данный момент проводятся совещания с руководителями образовательных учреждений, проходит индивидуальная работа с родителями. Задачи — создать качественные условия для образовательного процесса, соблюсти интересы семей с детьми с особенностями развития. Так, например, уже принято решение об открытии отдельного первого класса в микрорайоне Древлянка. Варианты — 46 или 55 школа», — сообщает пресс-служба Петросовета.

Ранее проверка прокуратуры республики вскрыла многочисленные нарушения прав детей-инвалидов на сопровождение образовательного процесса педагогами-психологами, дефектологами, логопедами, тьюторами. Для особенных учеников не разрабатывались адаптированные образовательные программы, а имеющиеся программы не соответствовали требованиям закона.

Всего в Карелии проживает 2 468 детей-инвалидов и более 4,5 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, 1 апреля в Карелии, как и во всей стране, стартовала запись детей в первые классы. Укутанные в пуховые платки, с термосами в руках родители будущих первоклассников в Петрозаводске вновь несли ночное дежурство на морозе, чтобы записать своих детей в школу – в электронную очередь никто не верит.